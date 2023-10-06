位於哥倫比亞的波哥大地區，一對夫妻因發生激烈爭吵在家中互毆，在推擠間意外撞破新蓋好的圍牆，導致雙雙從4樓高度墜落，造成兩人死亡。

影片畫面顯示，在9月30日晚間三名路人在蘇巴卡尼薩社區的一條街道上行走，突然圍牆的磚塊從上面開始崩塌，砸在其中2人身上，3人嚇得急忙躲開，接著一對男女從樓上墜落到馬路中央。

所幸被落石擊中的3名路人僅受了輕傷，而墜樓的夫妻一位當場死亡，另一位被轉移到蘇巴醫院，到院後不治。警方在聲明表示，60歲的受害者費爾南多羅哈斯（Fernando Rojas）因撞擊地面而當場死亡，女子則被送往位於該地區的蘇巴醫院，在醫院搶救不治。

至於這對夫妻為何會墜樓，也有多個版本。

有當地居民還原事發過程，表示當時死者正與親戚舉辦一個慶祝住宅四樓整修好的派對，許多人在一起享用食物和喝酒，大家一起靠在一個脆弱的圍牆結構上，導致牆壁突然斷裂，使受害者墜樓身亡。

另一個版本則指出，這對夫妻事發前正在家中互毆，不慎衝破新蓋好的圍牆，因此墜樓身亡。

世界衛生組織（WHO）將家庭事故定義為一種偶然事件，通常與人類的意願無關，包括庭院、花園、車庫、樓梯和天台等常見的事故發生地點。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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