大陸廣東省廣州市一名梁姓女子，日前透過手機自帶的應用程式，發現另外一部遺失20多天的手機所在位置、連過的Wi-Fi名稱，不惜趕到60多公里以外佛山市的一處社區逐戶比對相關資訊，成功找回遺失的手機，消息一出引來網友驚呼「是個狠人」。

綜合陸媒報導，梁女因在備用手機看到一個名為「查找設備」的應用程式，點開輸入遺失手機的ID，發現它的位置竟在60多公里以外佛山市的一處社區，不僅連著Wi-Fi，還被撿到的民眾擅自插卡使用。當下她即預定當地某間一晚人民幣40元（約新台幣180元）房間準備下榻，搭車2個小時去到應用程式顯示的地點，準備找回遺失多日的手機。

梁女分享找回遺失手機的經過。（圖／翻攝自微博／君子和而不同999）

梁女後來發現，遺失手機竟被撿到的民眾帶到一處500戶的社區，接著她就爬上多棟數十層樓高的大樓，花了1小時挨家挨戶確認Wi-Fi名稱，到了隔天終於發現撿到手機的一戶人家，並在得知對方的門牌號碼之後，立刻報警請求警方協助上門取回，以此成功找回遺失的手機。

消息一出引發熱議，不少網友相當佩服梁女的毅力，相繼直呼「不得不佩服，女子厲害」、「有智慧、有能力、有毅力」、「機智」、「好厲害可以去當偵探了」、「現在手機與外國某品牌手機一樣，有ID鎖」、「是個狠人」、「所以拿著插卡使用的人是什麼罪」。（影片請點我）

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