勤勞是許多人對亞洲人的印象，但就有網友好奇，為何亞洲人如此努力，職場上面更是榨取勞力到極致，卻還是比不過輕鬆過活的洋人。發文後引起鄉民熱議，就有人直言，關鍵在於「傳統紅利」，亞洲人從幾百年前起跑點就已經先輸了。

一名赴澳工作的網友在PTT八卦版發問「亞洲人這麼努力到底輸在哪」，他表示，自己不清楚其他國家，但澳洲人職場上的悠閒程度超乎想像，工作總是不疾不徐，主管也不會在背後緊迫盯人，就連主管自己都很悠閒，反觀亞洲職場上各種壓榨，無論是大陸、台灣、韓國還是日本都一樣，卻還是不敵洋人。

文章發表後湧入近1000個鄉民留言討論，不少人認為原因是祖先留下的「傳統紅利」上，從好幾百年前就已經輸了：「祖先打仗輸了沒辦法」、「文藝復興、工業革命，各種研發專利都在他們手上」、「西方國家早早就到處掠奪佔領，制定對自己有利的規則，現在世界規則都被他們說了算怎麼輸」、「歐美制定的規則就是註定你永遠沒機會超越，就連日本是盟友也被搞」、「西方世界從16世紀開始掠奪全世界的資源」、「歐州經過啟蒙運動，開啟人本思維；亞洲地區社會思維還停留在封建主義」、「亞洲拼製造，拼到什麼都要比低價」、「起跑點輸太多，想追回來要好幾百年」。

但也有人不認同原PO，反駁：「美國菁英上班時間也很長，常常加班，基層薪水也沒多理想好嗎」、「努力個鬼，根本都裝忙」、「亞洲習慣事倍功半，人家事半功倍」、「努力算什麼優點，能功成名就的誰不努力」、「是努力還是奴隸？」、「亞洲人表面上工時長，但效率低，外國人工作效率很高」、「亞洲人有沒有比較努力不知道，但很會耍小聰明是真的」。