不少男性都想知道哪種運動可保養泌尿生殖器官，泌尿科醫師表示，他很推薦腿部運動，因為練腿對泌尿器官有4大好處，包括射精可射得又高又遠、改善勃起功能、做愛時不易軟腳、改善漏尿困擾。

泌尿科醫師黃冠鈞在臉書粉專「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」表示，練腿的4大好處：

1. 射精能力：射精時骨盆底肌肉會不斷的收縮，練腿時會同時刺激骨盆底肌肉。骨盆底肌肉的訓練可讓精液射得高、射得遠，讓精蟲們贏在起跑點上。

2. 勃起功能：練腿對勃起功能也有幫助，練腿時會刺激坐骨海綿體肌，這條肌肉收縮也可以增加陰莖根部的壓力，讓已經充血的陰莖更加硬挺。

3. 腿部耐力：腿部肌肉的訓練也可增加腿部的耐力，讓你在做愛的時候不容易軟腳，尤其一些特別的姿勢。如：火車便當等都需要腿部肌肉的支撐。

4. 改善漏尿：練腿加強了骨盆底肌肉，也間接地增加尿道括約肌的能力，讓會漏尿的症狀得到改善。