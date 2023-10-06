盧廣仲在台片《他馬克老闆》中飾演苦命社畜，為公司做牛做馬，打中不少上班族的心酸，他在片中跟新人江齊有雨中浪漫吻戲，兩人接受時報周刊CTWANT訪問時透露，當時他們還不熟，講不到10句話就要拍吻戲，江齊的瞳孔放大片還因為雨勢過大整個跑片，盧廣仲就笑喊：「她整個變雙瞳，真的沒那麼浪漫。」

盧廣仲除了會跟江齊分享自己的經驗，也爆料她拍片時瞳孔放大片歪了，看起來像「雙瞳」，相當搞笑。（圖／林士傑攝）

26歲江齊外型亮眼，首次拍電影就當上女主角，她先前曾在廣告製作公司當過1年助理，常去現場盯場，開始對當演員產生興趣，當時的老闆建議她先從選角做起，看看演員如何演出。至於如何踏入這行，她笑說一切都是緣分，「我離職以後，跟朋友去家裡附近的咖啡廳聊天，我說我想做演員，剛好隔壁桌是幕後的工作人員，就把我介紹給現在的經紀人。」星路順遂到不可思議，她笑說：「可能一切都是吸引力法則吧！」

江齊喝個咖啡就變成了演員，首次拍片還當上女主角，星路順到很奇幻。（圖／林士傑攝）

不過江齊星路雖然順遂，但她自認有些「社恐」體質，需要很長時間才能跟人變熟，盧廣仲也看得出來，表示看到江齊就想到當年剛出道的自己，「我們都是巨蟹座，生命靈數跟MBTI都一樣，看到江齊就想到當年我到陌生環境會有多緊張，就會跟她多分享一些自己的經驗。」他在現場也會盡量逗江齊開心，江齊也稱讚盧廣仲就是她在片場的安全感來源，「會覺得有一個了解我，是個安全感的感覺。」《他馬克老闆》現正上映中。

盧廣仲與江齊有許多相像之處，也都有「社恐」體質。（圖／林士傑攝）

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