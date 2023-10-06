瞿友寧執導台片《他馬克老闆》改編自人氣漫畫，講述社畜的心酸血淚史，他找來黃宣飾演逗趣又可愛的「死神」，為電影增添不少新鮮感。兩人一起接受時報周刊CTWANT訪問，黃宣透露過去也當過1年的上班族，當時他在購物台當製作助理，笑說：「當時我就想做些跟音樂沒有關係的事情，也想去認識自己，畢竟我也是嚮往過當朝九晚五的上班族。」跟他螢幕上活潑搞笑的個性相當不一樣。

瞿友寧笑說他選角大部分就是憑直覺跟個人喜好，也希望帶給觀眾神秘感，稱讚黃宣：「他在金曲主持讓人印象很深刻，就覺得很適合死神這個角色。」而黃宣在片中飾演的死神，性格有趣又幽默，為了讓「瀕死之人」看到他不要太恐慌，喬裝成各種職業，包括消防員、上班族、護士裝、農婦裝等等，跟一般的死神形象差很大。

瞿友寧透露他選角都憑感覺，對黃宣在金曲獎上的表現印象深刻。（圖／林士傑攝）

黃宣笑說他最喜歡片中的護士裝跟OL裝，「跟平常的我差越多的我越喜歡。」穿護士裝的時候，他還因為胯下絲襪破了一個大洞，腿毛整個炸出來，超反差裝扮讓他直呼好新鮮。導演瞿友寧對此也認證，笑著吐槽：「他扮女裝超開心，還一直掀裙子，我不想看都不行。」

雙子座的黃宣，透露最喜歡脫離大眾對他的既定印象，他過去也當過上班族，去電視台當過一年製作助理，想嘗試看看自己有沒有除了音樂以外的路，也想找到人生不同的意義，「其實做這個決定也是滿叛逆的，就覺得人生只有音樂好無聊，想看自己（當上班族）會變成怎麼樣，不過那時候也是很幸福，遇到的都是好同事好主管。」他笑說短短一年的「叛逆期」，還是沒找到所謂的人生意義，剛好那時候電視台有升職考試，他沒有意願升遷，又遇上朋友找他回去做幕後音樂，就此又回到音樂路上。

導演瞿友寧爆料黃宣一換上女裝就超開心。（圖／林士傑攝）

電影裡只有盧廣仲飾演的衰小社畜，看得到黃宣這個死神，兩人在片中幾乎就像連體嬰一樣，幾乎都是同時現身。黃宣透露拍完電影後，發現自己跟盧廣仲意外地合拍，「我之前就認識他，但沒想到我們會那麼合！覺得很像認識他很久一樣。」

兩人無話不聊，幹話還是真心話都聊得起勁，稱讚盧廣仲性格貼心又給人有安全感，「我也很喜歡他對世界的體悟跟想法，我們都覺得肉體有限，應該要去多做一些有趣的事。」至於同是歌手出身的兩人，未來會不會有音樂上的合作？黃宣賣關子笑說：「我們都在做新專輯，可能會有一些特別的火花，大家敬請期待。」