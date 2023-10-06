潛艦國造召集人黃曙光、前海軍顧問郭璽近日言行惹議。前海軍艦長黃征輝曾在2012年參與潛艦國造計畫，黃征輝5日指出，郭璽的名片上的地址「台北大直郵政90151號」；資深媒體人張禹宣認為，這看似平淡無奇，卻令內行人感到毛骨悚然。

曾擔任海軍司令顧問的郭璽，對潛艦國造有多大多深的影響力？黃征輝5日在 《POP大國民》節目中用4個字形容：「呼風喚雨」，因為黃曙光聘他為顧問。他並爆料，當初黃曙光還曾寫一封信， 上頭載明「郭璽代表我，來跟你們談」。

黃征輝更透露，郭璽的名片上就是黃曙光的地址，「台北大直郵政90151號」，也就是海軍總部。媒體人張禹宣在臉書表示，這看似平淡無奇，卻令內行人感到毛骨悚然。

黃征輝接著指出，海軍總部一般的單位地址後面都會加上「附XX號」，藉以代表各署處，沒有附號就是「總司令辦公室」。而郭璽的名片上就是黃曙光的地址，也就是說，郭璽是黃曙光的專屬顧問；就連開會，郭璽也坐在裡頭。

黃征輝並點出，一開始，他們說這個案子屬絕對機密，而絕對機密是由誰來決定？必須由總統或總統授予的行政院長，最低層級也只能授予到國防部長，誰都完全無法聘請郭璽擔任這個案子的顧問。因為這案子這麼機密，需要先把顧問的資料送到政戰部，因為機密等級不同，它會評鑑機密等級。黃征輝質疑，如果有正式的簽文，政戰部絕對不敢讓郭璽通過資格審查。