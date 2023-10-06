路透社2日 引述消息人士報導，美國當局已向中國大陸警告，最快將於本月稍晚更新美國人工智慧 (AI) 晶片及半導體生產設施出口限制，防堵先前禁令的漏洞。路透5日後續報導，根據政府公告和消息人士說法，拜登政府即將更新「限制晶片及晶片製造工具出口中國」的法規，可能進一步加劇美中兩國緊張關係。

消息人士向路透指出，美國政府限制晶片製造設備向中國出口的最新規定處於最後審查階段，顯示拜登將更新限制晶片及晶片製造工具出口中國大陸的法規。消息人士指出，法規更新將收緊對中國大陸的出口限制，並修補2022年 10月7日首次公布此規則中的漏洞，可能進一步加劇美中兩國緊張關係。

美國管理和預算辦公室 (OMB) 週三在官網發布一篇名為「半導體製造項目出口管制、實體清單修改」的法規，消息人士說，這指的是向中國大陸運送晶片製造工具的預期限制。前官員表示，在國務院、國防部、商務部和能源部就出口管制規定的內容達成協議之前，(OMB)通常不會公佈這些規定。

美國政府尚未公布一項預期中的配套規定，更新用於人工智慧 (AI) 的高階晶片的出口限制。消息人士表示，拜登政府正在尋求同時發布這兩項新規。