小犬颱風逐漸遠離，今天各地仍不定時有短暫陣雨，尤其基隆北海岸、東南部及南部有局部大雨，其他地區降雨較局部。明天（7日）就是一連4天國慶連假，大氣仍不穩定，有局部大雨機率；另外下周有2個熱帶擾動發展，有機會生成颱風。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天受颱風外圍環流影響，東半部局部地區有較大雨勢，西半部也有局部雨。各地氣溫：北部23至28度、中部24至32度、南部24至32度、東部22至31度。

明天就是國慶連假，吳德榮表示，明日至下周一颱風遠離，但台灣附近水氣多，大氣不穩定，仍有局部較大雨勢發生機率；下周二國慶日東北風迎風面水氣多，北台灣降雨機率高，其他各地晴時多雲。

吳德榮指出，最新歐洲模式10日模擬圖顯示，熱帶擾動在呂宋島東側發展並向西移動，另一擾動在關島附近醞釀。

「雙十連假過後，還有颱風會形成！」氣象粉專「林老師氣象站」表示，連假過後南海及西北太平洋海域仍是一個不穩定低壓帶，有新的熱帶擾動生成，後續都有發展成颱風的趨勢。