一名網友分享，到小吃店用餐的時候，發現一個很怪的公告，上面寫著禁止客人在店內開會，讓原PO看傻直呼，什麼工作會在小吃店開會，引起網友討論，不少人搖頭直呼，台灣人無下限，看過太多神奇的狀況，而且老闆會這樣寫就代表過去發生過，而且還不只一次。

一名網友在臉書社團《路上觀察學院》分享，到一家小吃店用餐，意外發現牆上掛著醒目的紅色公告，上面寫著「敬愛的顧客您好：這裡環境只提供用餐，禁止開會，謝謝配合。」讓原PO看呆直呼，是什麼樣的工作、公司，會在小吃攤裡面召開會議？

貼文引起網友討論，不少過來人吐槽說，台灣人沒有下限，看過好幾次不分場何要開會或是上課，真的令人無語。「我還在麥當勞裡看過直銷人員拿白板出來上課的」、「通常一個標語的出現，代表真的有發生過，而且還不只發生過1次」、「直銷或房仲最喜歡了，尤其是在便利商店」、「很明顯就是有人在裡面開會過，每張公告牌背後都有故事」、「還看過一群歐巴桑在餐廳集體誦經」。

另有網友則說，其實也沒那麼嚴重，只要會議時間不長，不要太打擾到別人應該還好吧？畢竟大家別忘了，台灣的護國神山台積電的開端就是1974年在一間豆漿店開會、拍板定案的。