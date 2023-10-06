立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人徐千晴在臉書發文他像「詐騙集團」、提告求償60萬元，台北地方法院判決徐女免賠，並在判決理由「勸」，「一個人永遠活在別人的認可之下，是莫大的悲哀」，他者言論是天堂或地獄，都在人當下吐納一念之間。願所有因他者言論所苦者，萌生一念之明，離苦得樂。

法官指出，鄭運鵬歷任多屆立委及民進黨黨團幹事長，公眾人物名譽相對於言論自由，應有較高程度的退讓，雖「猶如詐騙集團令人卻步」用詞稍微尖銳，引發鄭主觀情緒感受不佳，但無從認定名譽權受不法侵害。

鄭運鵬的律師主張，徐千晴未經合理查證就指鄭運鵬「猶如詐騙集團」，還闡述徵才、資訊不透明等非事實的言論，對鄭有負面評價，「不是用可受公評就可帶過」。徐千晴出庭時，則提及她讀大學時曾網購書籍卻被騙3萬元，此後對相關事情都會注意，並認為自己「才是那個名譽受損的人」，因為此事害她臉書被洗版超過3000則。

法官認為，鄭運鵬從大學起投身政治工作，曾任多屆立委及民進黨黨團幹事長，是自願進入公眾領域的公眾人物，代表其個人名譽相對徐千晴的言論自由，應有較高程度的退讓；徐原意並非指鄭是詐騙集團，而是認為鄭的徵才廣告未提供聯絡方式等，評價鄭運鵬「好像」、「如同」詐團行為，屬於個人意見表達，就算鄭運鵬不悅，仍非名譽權保障的範圍。