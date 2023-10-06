國巨表示，9月合併營收較上月增加，主要是因中國十一長假前的提前拉貨動能所致，然供應鏈的庫存及終端需求仍在持續調整中，預估第3季毛利率及營業淨利率預估將持平或微幅增加。
國巨前3季合併營收為802.46億元，較去年同期減少13%。
展望第4季，國巨表示，第4季工作天數因10月中國長假及12月歐美聖誕假期而減少，且整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。
國巨(2327)9月合併營收為94.61億元，月增5%、年減7.1%；累計第3季合併營收為273.59億元，季增2.1%、年減11.1%，略優於財測預估，第3季與第2季持平。
國巨表示，9月合併營收較上月增加，主要是因中國十一長假前的提前拉貨動能所致，然供應鏈的庫存及終端需求仍在持續調整中，預估第3季毛利率及營業淨利率預估將持平或微幅增加。
國巨前3季合併營收為802.46億元，較去年同期減少13%。
展望第4季，國巨表示，第4季工作天數因10月中國長假及12月歐美聖誕假期而減少，且整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。
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