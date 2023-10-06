國巨表示，9月合併營收較上月增加，主要是因中國十一長假前的提前拉貨動能所致，然供應鏈的庫存及終端需求仍在持續調整中，預估第3季毛利率及營業淨利率預估將持平或微幅增加。

國巨前3季合併營收為802.46億元，較去年同期減少13%。

展望第4季，國巨表示，第4季工作天數因10月中國長假及12月歐美聖誕假期而減少，且整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。