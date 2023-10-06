中國大陸安徽的一對老人因為偏心，把家產共兩套房子全都留給了大兒子，導致小兒子氣的直接和家裡斷絕關係，事後兩老身體狀況變差，想請小兒子幫忙，不料在被拒絕之後哥哥將影片怒po上網。

當初父母給了哥哥一套用積蓄買的房子，當作婚房使用，而另外一間是父母公司分的房，弟弟以為自己婚後也會有間房子，沒想到父母表示拒絕並表示：「把你養大就已經盡到責任了，房子是父母的，想給誰就給誰，我們有處置的權利。」因此，小兒子當場與父母斷絕關係。

多年以後老人身體健康狀況下降，想讓小兒子回家照顧，沒料到弟弟拒絕了父母的要求，說出無法接受這種不公平對待，最後直到父親去世弟弟都沒有露面。

如今，母親身體也開始不好，心心念念都是多年未見的小兒子，因此哥哥特地造訪弟弟家，希望對方能回家一起照顧母親，影片中，可以看到哥哥上門找弟弟並說：「你是不是母親懷胎10月生的？沒有父母對你的撫養，你能長這麼大？做人不能忘本，你回家照顧幾天也行，不能不管不問吧。」還說到，就算對父母有什麼意見，也要盡自己的孝道。

而弟弟不僅不讓哥哥進家門，也只是在門口冷冷的回覆，誰拿財產誰就幫他們養老，「我是不可能承擔這個責任的」，甚至直言「那樣的父母，我高攀不起」。

哥哥一氣之下將兩人協商的影片PO在網路上，很快就登上微博熱搜，不少網友也在下面紛紛討論，不過，多數網友都支持弟弟的做法，直言父母偏心就怨不得人，「不去，就不去，就不去老人做的事噁心人」、「是不去，父母應想到這結局」。