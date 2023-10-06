一位年約60歲女子因感覺胸痛，匆忙掛醫院門診，女子坦言，3個月前抽血發現有膽固醇過高，但常忘記吃藥，醫師查了雲端病歷發現，女子3個月前的低密度膽固醇（LDL，即壞的膽固醇）就高達236mg/dL，心電圖顯示，女子已是急性心梗。醫師表示，該女子未定時服藥，致心臟2條大血管狹窄超過9成，若未經處理，隨時恐猝死。

新光醫院心臟內科醫師陳冠任在其臉書粉專「冠任醫師的異想世界」表示，昨日他門診快結束時，上述女子匆忙趕來加掛最後一號，主訴這幾天常常感覺胸悶、胸痛，甚至會延伸到肩膀後背，昨早她去診所求治，診所醫師建議她轉診到大醫院做徹底檢查。

陳冠任問女子有無慢性病，女子回答，3個月前抽血得知膽固醇過，目前在用藥物控制，不過有時候會忘記吃。陳冠任查閱雲端病歷後發現，女子當時的LDL高達236，遠高於正常值上限的130，趕緊請女子去照心電圖與胸部X光，結果心電圖竟呈現急性心梗，需緊急做心導管手術。術後發現，女子的2條心臟冠狀動脈兩條血管狹窄超過9成以上，不處理隨時會有猝死的可能。

陳冠任感嘆，幸好該女子的手術順利，目前2條動脈血管都已暢通，原本胸痛、肩痛症狀都已改善，但他告誡女子一定要乖乖地控制高到爆表的壞膽固醇，否則根源問題未解決，未來仍可能發生血管病變。壞膽固醇超標不見得會有不舒服的感覺，但這數字卻可能有一天讓人在睡覺或運動時，就突然猝死。