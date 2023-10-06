美國最新失業數據顯示勞動力市場依然具有韌性，投資人觀望即將出爐的非農就業報告，態度轉趨謹慎，華爾街股市5日低開，道瓊工業指數最深跌近190點，三大指數在午盤過後曾一度轉漲，惟漲勢未能維持，終場仍收黑。

道瓊工業指數小跌9.98點，或0.03％，以33,119.57點作收；標普500指數下跌5.56點，或0.13％，收4,258.19點；那斯達克指數下滑16.17點，或0.12％，收13,219.84點；費城半導體指數下跌17.94點，或0.52％，收3,406.98點。

數據方面，美國上周首領失業救濟金人數由20.5萬回升至20.7萬，低於預期的21萬人，仍處於歷史低點附近，體現勞動力市場仍具有韌性；截至9月23日止，持續申領失業救濟金人數由166.5萬略為回落至166.4萬，同樣低於預期。

人力資源顧問公司Challenger, Gray ＆ Christmas於周四公布報告顯示，美國僱主9月共裁減47,457個職位，較8月的75,151個減少36.9％，且為迎接年尾旺季，企業9月宣布招聘55.28萬個季節性職位，綜觀第三季，總共裁減14.63萬個職位，按季減22％，為一年來最低。

另外，美國8月貿易赤字較前月縮窄9.9％至583億美元，寫下2020年以來最低水平，低於預期的598億美元，顯示美國對消費品及資本設備的需求疲弱，入口萎縮0.7％，出口則增加1.6％。

失業數據公布後，美債殖利率短線攀升、刷新日高，隨後快速回落，10年期美債殖利率一度升4.5個基點至4.779％，其後轉跌3.5個基點至4.699％，2年期美債殖利率最多降3.6個基點，報5.014％。

政經方面，美國芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）5日受訪時指出，近期長期公債殖利率攀升無礙美國經濟走向軟著陸，他相信美國經濟仍走在「黃金之路」（golden path），不過若利率持續攀升導致失業率飆升或是經濟活動急遽放緩，聯儲局會做出相應的利率政策調整。

地緣政治方面，路透社於本周稍早報導稱，美國已知會中國，預計將於本月更新半導體設備和先進人工智慧（AI）晶片的出口限制，5日最新報導指出，相關規範已處於最後審查階段，意即拜登政府很快將收緊對中限制。

個股方面，美國電動車新創Rivian計劃發行2030年10月到期的可轉換公司債，盼募資15億美元，此外，該公司也於周四公布第三季初估營收數據，介於12.9億美元至13.3億美元之間，符合分析師預估的13億美元，投資人擔憂可轉債可能稀釋股權，加上營收數字並未帶來驚喜，Rivian周四暴跌22.88％，每股來到18.27美元。

龍頭科技股5日漲跌互見，亞馬遜下滑1.04美元，跌幅0.82％，收報125.96美元；Meta挫跌0.79美元，跌幅0.26％，收在304.79美元；Google收黑0.28美元，跌幅0.21％，收報135.99美元；蘋果則逆勢揚升1.25美元，漲幅0.72％，收報174.91美元；微軟上漲0.41美元，漲幅0.13％，收319.36美元。

台股ADR方面，台積電ADR攀升0.36美元，漲幅0.42％，收報87.03美元；日月光ADR收紅0.07美元，漲幅0.93％，收在7.59美元；聯電ADR上揚0.07美元，漲幅1.02％，以6.96美元作收。