洗衣機用久容易卡垢，一名人妻分享，在全聯看到一款洗衣槽去汙劑，好奇買回家使用，結果洗完飄出一堆汙垢，她大讚「真的有用，霉味都沒了！」引發許多討論。

一名女網友在「我愛全聯-好物老實說」發文表示，在賣場買了一款洗衣槽去汙劑，按照步驟使用，清洗約40分鐘，沒想到洗出一堆汙垢。她貼出照片，洗衣機內的汙水上漂浮大片棉絮、黑垢，驚呼「我覺得真的有用，洗完之後，洗衣機真的不會有霉味。」

這篇貼文引起許多討論，用過的網友也表示「真的好用，洗得乾淨又香香的，心情很好」、「我回購第二盒了，可以洗出很多髒汙，又很香！」

也有網友分享其他清洗衣機的方法，「漂白水就很好用了」、「過碳酸鈉，便宜又好用」、「還是請專業的洗比較乾淨」、「我之前也用清潔的東西泡過，結果漂浮物越來越多，定期找人來清洗衣機，漂浮物變少。」

另外有網友建議，洗完衣服應該先把洗衣機打開，「會有霉味就是太潮濕又悶住的關係，洗完衣服後，洗衣機不可以馬上關起來，盡量保持通風。」