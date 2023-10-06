金管會統計，台灣金融三業截至7月底對中國大陸合計曝險為1兆1394.63億元。其中，保險業對中國大陸曝險958億元，年減達710億元或42.57％，均為壽險業持有股票部位、年減達693億元或41.97％，產險業則為零曝險，年減達17億元。

銀行業曝險為1兆276億元、年減1781億元或14.77％，占上年度決算後淨值24.2％、年減5.1個百分點。其中，授信7014億元、年減達1111億元或13.67％，投資2538億元、年減達668億元或20.84％，資金拆存724億元、年減3億元或0.41％。

證券期貨業對中國大陸合計曝險160.63億元、年增達60.32億元或60.13％，占淨值比重2.28％、年增0.75個百分點。其中，以券商達131.23億元、年增達60.32億元或85.07％最高，期貨業及投信投顧業分為2.51億元及26.89億元，持平去年同期。

對於證券期貨業對陸曝險不減反增，金管會指出，主因券商判斷中國大陸市場有資本利得機會，因此增加對中國大陸自營部位所致。而壽險業對陸曝險下滑，主要由於新光金減持新壽海航持股、壽險業投資股債跌價減損、以及產險業因應防疫雙險理賠收回資金。