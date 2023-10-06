南韓人氣女團BLACKPINK成員LISA，日前登上聞名國際的巴黎瘋馬秀（Crazy Horse）引起爭議，不過她毫不在意外界輿論，昨(5日)大方公開一系列高清照，其中幾張只穿內衣褲就入鏡，沒想到她又加碼放送在後台的花絮照，再次引發熱議。

LISA昨(5日)首度公開瘋馬秀舞台照，其中幾張突破過往尺度，僅著內衣褲就登場亮相，辣度指數破表，而她也道出演出心得：「這次經歷真是太棒了，感謝每個人讓這成為可能，無論何時需要有人來填補空缺，都可以打電話給我」，表明未來仍願意演出的意願，這系列照片短短一天就吸引近9百萬人朝聖按讚。

沒想到LISA深夜加碼曬出後台花絮照，只見她頭戴藍色及粉色假髮，臉上抹著大濃妝及塗上鮮艷口紅，身穿火辣服裝將傲人的身材展露無遺，另外幾張更是化身成為OL，穿著白色襯衫研讀劇本，接著寫下：「Backstage fun(後台樂趣)」，簡短一句話看得出相當享受此次演出，這系列照片才上傳數小時後，已經吸引超過五百萬人按讚，足以見得她的超高人氣。

LISA日前演出瘋馬秀，BLACKPINK成員親自飛往巴黎朝聖，卻引發不小反彈聲浪，由於她並未全裸演出，讓不少粉絲揚言力挺到底，瘋馬秀品牌經理解釋邀請Lisa演出原因：「希望能夠吸引新的年輕女性客戶，在某種程度上，這是我們未來的觀眾，因為瘋馬秀已經成為驕傲、自由女性的象徵」。