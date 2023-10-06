2024總統大選距今只剩下不到100天的時間，資深媒體人吳子嘉昨（5）日公布《美麗島電子報》最新第50波追蹤民調。從數據上可以看到，在三腳督的情況下，民進黨總統參選人賴清德拿下38.1%的支持度，民眾黨參選人柯文哲則出現驚人逆轉，在最近2波民調中持續回升，來到24.2%、國民黨侯友宜則以20.5%落居第三。

吳子嘉在中天節目《新聞千里馬》指出，柯文哲在操作藍白合這個議題相當成功，先丟出「比民調輸的退選」，接著又用「輸的決定副手」等方案，一點一滴把新聞版面佔據。吳強調，「柯文哲對媒體的操作，確實有他的獨到之處」，也讓其民調出現大逆轉。

對於柯文哲在最新民調中一掃頹勢，PTT鄉民也在《黑特版》給出自己的看法，紛紛留言表示，「就柯粉有危機意識了」、「柯文哲向侯友宜展示什麼叫訪美效應」、「綠綠：這個民調沒有可信度」、「現在柯文哲就在搶當非綠共主」、「越靠近辦造勢，柯越急，所以全力空戰」。

不過也有民眾質疑，《美麗島電子報》民調和其他媒體落差太大，如昨日三立所做的民調，賴清德以32.2%領先，柯文哲人26.8%、侯友宜20.0%，賴柯之間僅僅只有5.4%差距，跟美麗島的13.9%實在相差太多，質疑「每個人都瘋狂震盪」、「沒有人一直在換投票的」、「不知道怎麼加權的」；但亦有人稱，「戴立安還算準」、「因為美麗島比較接近實際狀況」。