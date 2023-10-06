64歲「綜藝天王」胡瓜日前被爆獨寵20歲的樂天女孩熊霓，傳丁柔安只要聽到女方的名字就無法冷靜；對此，胡瓜均否認。昨（5日）熊霓上節目回應與胡瓜的緋聞，一併澄清兩人並沒有在小房間獨處。

根據《TVBS新聞網》報導，熊霓錄節目介紹穿搭，被主持人藍心湄當眾虧「可以叫瓜哥買給妳」，露出尷尬的微笑；至於被爆與胡瓜在小房間獨處，熊霓否認：「房間根本沒有關門，所有人都可以進去」，且那是大家開會的地方。

胡瓜近年健身有成，招牌圓臉消失、瘦出尖下巴，還有強壯的二頭肌，之前做的西裝都大到無法穿，得靠4個別針固定才能符合身形，熊霓被問胡瓜是否為了她健身，連忙搖頭否認：「我真的不知道，為什麽要為了我健身？為了身體健康吧。」

熊霓也被問到理想對象的條件，她承認偏愛年紀較大的男生，但差距10歲是極限，間接淘汰大44歲的胡瓜；而熊霓所屬的樂天針對此緋聞表示：「對於網路流言，公司不予回應，而且熊爸很熱情，時常盡地主之誼，也請過好幾次球團同仁吃飯」，否認所有的傳聞。胡瓜好友曾國城、董至成、徐乃麟受訪時也幫忙說話，認為緋聞是假的，胡瓜只是把熊霓當子弟兵。