台中一名人夫阿哲（化名）玩網遊時結識小三並發生婚外情，事後阿哲主動向妻子坦承，自稱「說謊技巧不好，懶的騙妳」，後續雖表示要回家家庭，但卻食言而肥，讓妻子痛心提告求償50萬元。法院勘驗對話，發現2人曾互傳「無套上癮」、「月經來就是可以」、「怕你精盡人亡」等語，認定阿哲侵害妻子配偶權，應賠償撫慰金20萬元。

據判決書指出，人妻主張與丈夫阿哲（化名）結婚逾10年，去年3月14日，阿哲坦承與小三發生婚外情，坦承時毫無羞愧之心，甚至表示「說謊技巧不好，懶得騙妳」，2人為玩遊戲認識，控制不住進而發生性關係。

人妻表示，阿哲雖表示要回歸家庭，但仍持續與外遇對象聯繫，小三甚向她傳送吻痕照片示威，2人對話更談及發生性關係時戴不戴套、生理期間是否發生性關係，實令她痛心疾首，阿哲行為已嚴重侵害她的配偶權，讓她決定離婚並提告求償慰撫金50萬元。

法庭審理時，阿哲辯稱2人是玩遊戲認識，但未發生性關係，僅是關係比較好，聊天內容有點超過。他有答應妻子會刪除對話及切斷聯繫，後續是小三主動打電話聯絡他。

法官勘驗2人對話紀錄，發現阿哲曾傳送「你上無套、上癮了、要吧」、「可以不中出、但是得肉體接觸」、「月經來就是可以、瘋狂的、在裡面」等訊息，而小三則傳送「一開始的你、只求有砲打、半夜還生氣要回家、還記得嗎、逼我跟你打砲、一開始的你這樣就很滿足、現在？胃口越來越大？不戴套？還要中出？」、「我怕你精盡人亡」等訊息。

法官認為2人確有婚外情，所為已逾越一般正常社交往來之分際，阿哲已不法侵害妻子配偶權而情節重大，衡量雙方身分地位、教育程度、經濟能力、阿哲加害情形及妻子所受痛苦之程度等一切情狀，認精神慰撫金以20萬元為適當。