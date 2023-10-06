禁藥問題在國際體壇上仍難以制止，負責杭州亞運禁藥檢測的ITA（國際檢測機構）5日公布，烏茲別克男子公路自行車選手福莫夫斯基（Aleksey Fomovskiy）的禁藥檢查結果呈現陽性，這也是杭州亞運第4位被抓包使用禁藥的選手，也是最近24小時內的第3位。

含有雄性激素的藥物可以有效提高運動員的比賽成績，但因為違反公平競爭原則，所以比賽期間嚴格禁止使用，某些藥物也會含有一些激素成分，導致部分運動員時常誤用。

福莫夫斯基在3日的男子公路自行車計時賽上，騎出了51分05秒75、排名第6的成績，落後我國好手杜志濠約25秒，不過福莫夫斯基在28日所提供的採集樣本中，出現了類固醇的陽性反應，此外菲律賓山地自行車女選手伊凡內麗斯塔（Ariana Evangelista）同樣被驗出能夠增加運動表現的EPO（紅血球生成素）。

加上前一天沙烏地阿拉伯長跑選手阿拉西里（Mohammed Yousef Alasiri）違反禁藥規定，短短24小時內就有3名選手被揪出。本屆亞運第一位違反禁藥者為阿富汗男拳選手努爾伊斯塔尼（Mohammad Khaibar Nooristani），4位選手都暫時受到停賽處分，但他們有權要求分析另外提供的B樣本。