小編今（6）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電昨（5日）遭外資持續提款，但股價卻逆勢大漲8元，神秘買盤究竟是誰，原來是國家隊進場護盤。

總統大選進入倒數100天，政策「左右開弓」。國家隊連日強守16,200點後再大撒幣，勞動基金5日一早撥款175億元給七家投信。首日七家投信至少進場二成部位、約35億元。勞動基金運用局副局長劉麗茹說，「我們一直在市場」，除委外代操撥款外，自營部位也視市場情況逢低布局。

【1】選前100天 政府基金大撒幣

勞動基金5日開盤前，就新、舊勞退基金111年第一次國內委外代操（絕對報酬類型）700億元，先撥款1／4給安聯、施羅德、國泰、第一金、野村、華南永昌、滙豐七家投信各25億元，成為政策作多銀彈。

【2】貨櫃海運亞歐線再吹漲風 長榮、陽明恐跟進

貨櫃海運亞歐線「漲」風再起，航商除了不願賠錢跑船喊漲，更要為第四季開始的明年長約價談判蓄積籌碼。赫伯羅特、達飛（CMA CGM）陸續宣布從11月1日起調高亞洲到西北歐運價，達飛每40呎櫃漲至1,800～1,850美元，赫伯羅特每40呎櫃漲至約1,750美元，較目前現貨市場行情大漲約500～1,000美元。

【3】黃金價格跌 專家：「十一」節後大陸金價跌幅可能更大

受「十一」長假期影響，大陸期貨滬金指數暫停報價。不過，中國大陸黃金華北區一門店銷售人員表示，隨著國際金價大跌，國內用於投資使用的金條價格也已降至每克人民幣（下同）454.5元，較九月最高零售價格回落逾35元。

【4】漲聲響起 三星NAND晶片喊漲10％

外媒5日引述消息報導，韓國記憶體大廠三星電子為了提振NAND Flash晶片市場行情，打算在第四季將NAND晶片價格調漲10％以上，且最快自10月開始漲價。業界人士認為，第四季DRAM及NAND合約價可望看漲10％～15％。

【5】華為新機威脅 美商長：極度不安

美國政府對華為8月底推出的新旗艦手機高性能晶片表達明確態度，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）4日指出，中國晶片獲得突破令人深感不安，商務部需要更多工具進行出口管制，喊話擴大商務部權限的法案需要獲得國會支持過關。