美國F16戰機在敘利亞擊落土耳其武裝無人機

五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）周四（5日）說，1架美國F-16戰機擊落1架飛越敘利亞東北方美軍駐紮基地的土耳其無人機。

綜合外電5日報導，約當地上午7:30時，美軍注意到有無人機在敘利亞東北方的哈沙卡（Hasakah）附近發動空襲，其中有些地點距離美軍只有1公里。賴德強調，空襲是在美國宣布的限制區內進行的，因此部隊轉進掩體。

而到上午11:30時，1架土耳其無人機再度進入限制區，朝美軍所在處飛去。美國指揮官評估，由於這架武裝無人機距離美軍不到半公里，具有潛在威脅，於是出動F-16戰機，約在11:40將它擊落。

在庫德族激進分子承認，周日（1日）炸彈攻擊安卡拉後，土耳其最近便加強攻擊在伊拉克和敘利亞境內的庫德族民兵。安卡拉視「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF）為庫德工人黨（Kurdistan Workers Party，PKK）的派系分支，而許多國家已將PKK定性為恐怖組織。

WAR: A United States F-16 fighter jet shot down a Turkish drone operating near American troops in Syria. Will Turkey, a NATO member, invoke Article 5? Is this the end of the NATO alliance?pic.twitter.com/xProiDBl9r — @amuse (@amuse) October 5, 2023

美F16戰機在敘利亞擊落土耳其武裝無人機

如今美軍擊落北約（NATO）成員國的無人機，必然會升高華府和安卡拉間的緊張。事實上，長久以來，安卡拉一直對美國支持「敘利亞民主力量」不滿。不過，賴德說，美軍在周四擊落土耳其無人機前，美國官員已和土耳其軍方溝通，並警告美軍有權自衛。「兩個北約盟國發生這種事件，令人遺憾，」他並強調，在這起事件中，沒有美軍受傷，也沒有跡象顯示，土耳其是故意針對美軍。