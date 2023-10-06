新北議員周勝考4日於議會質詢指出，四維路112巷一家開店32年的小吃店，頻遭民眾檢舉，店家貼出公告10月7日將結束營業。（圖 / 民眾提供）

警察受理報案依法取締，卻又怪警察無情執法？國民黨新北市議員周勝考（4）日於議會質詢，警方拆除營業已有32年之久的廖董小吃店，批評作法欠缺人情味，更強調老闆夫妻年紀已大，拆攤即等同失業，勸導政府多為人民著想。據悉，廖董小吃店拆攤風波，是因警方連續接獲多起民眾檢舉案，發現攤販占用道路影響交通，警方如不取締就是違法，因此依法取締。

據了解，新北市板橋區四維路、自由路一段匯聚不少小吃攤販，民眾檢舉指稱，因為長期不滿攤販佔據道路空間，妨礙汽、機車出入，最終憤而報警處理。警方受理民眾報案，並依法開單，未料卻遭議員周勝考批評「沒有人情味」，甚至狠批是否「市庫太少」。

另，《新北市集合攤販管理辦法》除明確揭示「攤販營業許可」規定外，再根據《道路交通管理處罰》第82條第1項第1款規定，在道路堆積、置放、設置或妨礙交通之物，執法人員除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人1,200元以上、2,400元以下罰鍰。

根據調查，近日「四維小吃店遭拆攤」一案，警察受理民眾檢舉，並依法取締違規攤販，周勝考卻因此將攤販視為受害者，僅從攤販單方立場之面向做出探討，確實有爭議。

事實上，台灣一直以來存在「停車空間」與「攤販亂象」的拉鋸戰，而警察作為執法人員，一方是民眾檢舉，一方是生活不易的違規攤販，最後在「情理法」中，僅能依法開單。

雖然攤販承租店面須面臨高價租金，生活上多處不易，但違規攤販影響交通環境同時是一大難題，若相關人士僅一昧責怪警察無情依法取締，確實有為難警方執法之疑。