「登山女神」曾格爾去年遭「公關界女強人」岳啟儒控告侵害配偶權，與其富商老公過從甚密，昨(5日)晚間岳啟儒發文，有感而發表示昨天距離她發文宣布告曾格爾剛好滿一年，今將迎來官司宣判日，她無奈一年來有如鬧劇，但她也相信司法會還她公道和正義，「對就是對錯就是錯」。

岳啟儒去年發文揭露自己因為APPLE帳號同步，意外發現自己老公和曾格爾曖昧，形容那晚一邊哭一邊用iPad截圖蒐證，不解29歲的女性為何看上大她26歲的大叔，密密麻麻的聊天記錄字字戳傷她的心，更發現男方曾傳訊息給曾格爾說：「昨晚沒防護，記得買藥吃」，曾格爾則在臉書澄清：「證人已經說明那是胃藥，書記官也有詳細記載，我希望能夠盡早公開法院資料！」

岳啟儒發文。（圖／翻攝自岳啟儒 一人份的勇氣臉書）

曾格爾後來回應網友說：「那天喝的混酒，妳可能胃好，但我是需要吃胃藥沒錯」、「這就是我所說的，涉嫌詐欺仙人跳，對方打的詞語，岳XX又秒截圖，妳看呢！」，不久後她又補充說：「不是我講的胃藥而已，我們陳述的也是陳XX在法院的證詞」，上月開庭時，曾格爾的訴訟代理人堅持曾認定陳已離婚，否認侵權行為，法官諭知辯論終結，10月6日下午4點宣判。

昨晚，岳啟儒發文表示，一年多以來遭遇了許多戲劇性情節，「這些手段證明我當時的直覺沒有錯，整起事件並不單純」，並指出：「我要把去年個人臉書的這篇發文放在粉專裡，因為傷痛可以放下，是非對錯不能忘記。我相信，我會迎來正義。」而好友賈永婕立刻按讚，其他網友也回應：「辛苦你了，祝福一切順利」、「勇敢對抗的妳很帥氣」、「因為這件事情，世界看到一個女性可以為了捍衛自己的家庭，孩子，以及自我價值的無限力量。你的堅強證明女性的堅毅可以戰勝任何事情」、「正義會遲到，但希望它不要缺席」。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。