東鋼是國內主要鋼筋、型鋼大廠，上半年因為鋼鐵市場景氣不佳，連帶影響東鋼業績表現，不過由於進入下半年逐漸改善，據了解該公司訂單能見度已至明年第一季，因此今年業績表現仍有機會超過去年。
東鋼9月營收53.7億 連2月年增率成長
東和鋼鐵（2006）5日公布9月營收53.70億元，比起去年同期增加14.48％，年增率連續2個月正成長，今年1～9月營收449.55億元則比去年同期減少2.06％，衰退幅度收斂，逐漸擺脫上半年的低潮。
東和鋼鐵（2006）5日公布9月營收53.70億元，比起去年同期增加14.48％，年增率連續2個月正成長，今年1～9月營收449.55億元則比去年同期減少2.06％，衰退幅度收斂，逐漸擺脫上半年的低潮。
東鋼是國內主要鋼筋、型鋼大廠，上半年因為鋼鐵市場景氣不佳，連帶影響東鋼業績表現，不過由於進入下半年逐漸改善，據了解該公司訂單能見度已至明年第一季，因此今年業績表現仍有機會超過去年。
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