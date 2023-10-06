東鋼是國內主要鋼筋、型鋼大廠，上半年因為鋼鐵市場景氣不佳，連帶影響東鋼業績表現，不過由於進入下半年逐漸改善，據了解該公司訂單能見度已至明年第一季，因此今年業績表現仍有機會超過去年。

陸系客戶拉貨動能增 穩懋Q3營收重返40億大關
導線架廠界霖下半年營收 可望較上半年增長
鈊象9月營收12.07億元 歷史次高
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