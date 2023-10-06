「小犬」颱風重創蘭嶼，當地連續兩天停班課，運輸據點開元港「像被轟炸過一樣」，泊港漁船不是翻船就是沉沒，僅少數船隻逃過一劫。氣象粉專指出，「小犬」吹出每秒95.2公尺的台灣氣象史紀錄，這紀錄甚至是全球氣象史第3名，可見威力有多驚人！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，蘭嶼的95.2m/s，僅次於1996年熱帶氣旋Olivia在澳洲巴羅島的113.1m/s，以及1934年溫帶氣旋在美國華盛頓山的103.3m/s，堪稱27年來地表最強陣風；事實上要不是觀測儀器陣亡，測得風速恐怕更高。

「這也凸顯了蘭嶼的風速有多麼極端」，粉專認為，󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠蘭嶼的氣候條件太特殊，若把全球前11名風速紀錄攤開來看，蘭嶼甚至還有第7名（1984年亞力士颱風、89.8m/s）、第11名（1995年賴恩颱風、85.3m/s），等於前11強，蘭嶼就佔了3個。

「面對大自然，始終要保持敬畏的心，做好每一次準備，把災害降到最低。希望蘭嶼盡快復原，再回到那個充滿生命力的熱帶雨林小島」。󠀠󠀠󠀠󠀠