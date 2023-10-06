周日（8日）是節氣寒露，命理專家小孟老師表示，寒露是24節氣的第10個節氣，通常也在說明天氣逐漸寒冷，所以在這個節氣各星座、生肖都有些禁忌要留意；其中屬鼠、牛、虎3生肖要特別留意健康。
▍12星座寒露禁忌
牡羊座：不宜飲酒過量。
金牛座：注意皮膚保養。
雙子座：注意天氣溫差。
巨蟹座：不宜過度使用手機。
獅子座：旅遊注意天氣變化。
處女座：購買商品要比價。
天秤座：注意過敏與氣溫變化。
天蠍座：穿著要保暖。
射手座：遠離感冒的人。
摩羯座：不宜亂開玩笑。
水瓶座：注意食物保鮮。
雙魚座：工作壓力不宜過大。
▍12生肖寒露禁忌
鼠：注意腳筋骨。
牛：注意筋骨。
虎：注意身心健康。
兔：不宜運動過量。
龍：避免喝濃茶。
蛇：注意情緒不穩。
馬：當心酒肉友人。
羊：小心過度忙碌。
猴：注意疲勞。
雞：飲食不宜過量。
狗：少吃肉類。
豬：避免前往山區。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。