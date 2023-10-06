周日（8日）是節氣寒露，命理專家小孟老師表示，寒露是24節氣的第10個節氣，通常也在說明天氣逐漸寒冷，所以在這個節氣各星座、生肖都有些禁忌要留意；其中屬鼠、牛、虎3生肖要特別留意健康。

▍12星座寒露禁忌

牡羊座：不宜飲酒過量。

金牛座：注意皮膚保養。

雙子座：注意天氣溫差。

巨蟹座：不宜過度使用手機。

獅子座：旅遊注意天氣變化。

處女座：購買商品要比價。

天秤座：注意過敏與氣溫變化。

天蠍座：穿著要保暖。

射手座：遠離感冒的人。

摩羯座：不宜亂開玩笑。

水瓶座：注意食物保鮮。

雙魚座：工作壓力不宜過大。

▍12生肖寒露禁忌

鼠：注意腳筋骨。

牛：注意筋骨。

虎：注意身心健康。

兔：不宜運動過量。

龍：避免喝濃茶。

蛇：注意情緒不穩。

馬：當心酒肉友人。

羊：小心過度忙碌。

猴：注意疲勞。

雞：飲食不宜過量。

狗：少吃肉類。

豬：避免前往山區。

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