2024總統大選距今不到100天，各界都相當關注藍白合議題，民眾黨總統參選人柯文哲6日清晨結束美西之行返台，在桃園機場受訪時針對在野合作再拋具體方案，直言「挑5家民調公司」做幾次，並稱民調方法在台灣已經行之有年，非常成熟了。

國民黨主席朱立倫日前稱，柯文哲和侯友宜很快就要見面，柯文哲回應，剛回來，要看幕僚怎麼安排。至於國民黨副主席連勝文提出侯友宜一定要當正的，柯文哲也回應，如同發言人陳智菡所言，大家來比民調，贏的當正的、輸的人就推薦副的，這樣才能組成一隊最強的、勝率最高的候選人組合。

有媒體詢問民調比拚是否有具體方式？柯文哲認為，現在民調都有標準作業，「挑5家做幾次，這還好，在台灣做民調已經行之有年，是相當成熟的技術。」至於要怎麼做民調，柯稱，「要看國民黨回應」。

對於柯文哲此次談話，網友紛紛在《中天電視》Youtube頻道下面留言，「阿伯，言之有物，很有料」、「比政黨實力決勝負，這是現今歐美日本的政黨政治選舉規則，內閣制的國家就是政黨擁有國會多數席次的政黨執政」、「這樣很好」、「感謝阿北」。