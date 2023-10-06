可能影響利率決策的美國重要就業數據將在明天公布，美股主要指數小跌。台股在國慶連假效應下，觀望氣氛濃，早盤約上漲70點來到16528.01點。

台積電ADR周四上漲0.4%，收在87.03美元。台股現貨方面，台積電早盤上漲4元至532元，盤面上AI概念股表現強勢。

台股加權指數昨日終場收16453.52點，上漲180.14點，漲幅1.11%，成交值新台幣2400.4億元，較昨日量能微幅增加。代表中小型股的櫃買指數收盤上漲2.23點，漲幅1.04%。

分析師表示，台股不確定因素仍多，國慶長假前市場觀望，買氣明顯縮手。

道瓊工業指數小跌9.98點或0.03%，以33119.57點作收。標準普爾500指數下跌5.56點或0.13%，收4258.19點。科技股那斯達克指數下滑16.17點或0.12%，收13219.84點。費城半導體指數下跌17.94點或0.52%，收3406.98點。