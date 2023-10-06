2024大選在野如何整合備受期待，民眾黨總統參選人柯文哲最新主張比民調，高的一方當正的，輸的一方可以推薦副手人選。對此，立法委員林為洲昨(5日)在節目中直言，聽到柯文哲講這個話，這個「有意思」。

林為洲5日在節目《庶民大頭家》中指出，聽到柯文哲講這個話，這個有意思，覺得他已經在思考要退的時候怎麼退，個人猜想是這樣，因為柯文哲可能不想當副手，以他的個性也很容易理解，想要有權力可以做事，他講出這一句話，意思就是說萬一他輸了，不用來當副的，指派人來當副的，某種程度上已經在思考這些事情，這是好現象。

至於藍白合要如何整合?林為洲指出，現在「確實是目標很豐滿，現實很骨感」，有兩個問題，第一個法制上的正轉副問題，經過中常會、全代會提名的總統參選人要變成副的或是變成不是正的，要經過程序，國民黨也沒有一個民意強權說跟他(柯)合，大家一呼百應，有人說了算嗎?第二個，即使法制上這樣決定，但各自的支持者帶不過來、帶不過去，也是要有很好的論述。