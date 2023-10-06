美豬混製火鍋肉片未標示原產地，引發「洗產地」爭議。據統計，我國自110年訂定豬肉萊劑標準以來，目前仍維持「零檢出」。食藥署副署長林金富指出，針對各國進口豬肉，原採100％逐批查驗，今年起改為20％到50％加強抽批，「這樣驗下去也不是很經濟有效的做法！」若今年底前維持未檢出，將檢討明年是否再調降抽驗比率，最低為2到10％一般抽批。

食藥署與桃園市衛生局近日查獲2家業者使用美國豬肉與他國豬肉混製火鍋肉片，但外包裝未標示原料產地美國，遭外界質疑是為美國豬肉洗產地，2家業者的豬肉抽驗結果昨（5）晚出爐，均未檢出萊克多巴胺。

林金富指出，進口豬肉須經邊境查驗合格才能輸入，相關資訊都有公布在「豬肉儀表板」，沒有不實問題。據統計，自110年1月至112年9月，邊境檢驗進口豬肉共23萬2516噸、豬肝腎及其他可食部位共6萬3237噸，均未檢出萊劑。

林金富說明，我國自110年1月1日訂定豬肉萊劑標準後，各國進口豬肉皆實施100％逐批查驗；去（111年）9月赴美查廠後，於今年1月1日起調整為加強抽批，抽驗比率為20到50％。但林金富強調，一旦在邊境驗出不合格，就會提升抽驗比率。

另根據立法院通過的附帶決議，要求衛福部3年內輸入豬肉產品的邊境檢驗率不得低於10％，期限至今年底。林金富指出，目前抽驗比率高於附帶決議要求，但檢驗要花很多錢和人力，「這樣驗下去也不是很經濟有效的做法」，如果今年底前持續未驗出萊劑，明年將檢討是否調降抽驗比率，最低標準為一般抽批，抽驗比率為2到10％。

林金富強調，除了邊境檢驗進口豬肉之外，後市場稽查也持續進行，110年到112年9月共驗了1.2萬件，包括台灣豬和進口豬，也都沒有驗出萊劑。