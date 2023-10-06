中華電此次協助新創團隊將應用導入5G實證場域，加速新創應用孵化，中華電企業客戶分公司總經理張本元表示，中華電盼成為新創應用研發廠商的強力助攻夥伴，運用自身技術的優勢，提供優質的5G專網開發環境，讓新創團隊驗證服務穩定性，帶動應用服務落地商轉，提升5G垂直整合解決方案國際能見度及競爭力。

本次更結盟多家新創團隊5G解決方案，於大型展演中心規劃5G營運管理實證情境，運用大廳與售票處空間，架設5G n79微型基地台，導入服務型機器人接待往來展演中心的遊客。除此，藉由提供高度客製化且具新穎性之智慧導覽應用，提升展演中心聲量與知名度；本次合作亦規劃大型傳統產業為實證場域的一環，於商品展示間透過5G專網整合虛擬試衣鏡解決方案，運用沉浸式體驗，提升客戶對商品的滿意度；而在智慧醫療應用領域上，協助大型醫療院所於院內建置合適的5G專網架構，安排於醫療院所的診間及會議室，透過VR眼鏡輔助醫生術前講解病因，讓病人充分瞭解病情，以高規格多重資安防護，保障就診病患隱私權且強化診療資訊機敏性。

輔導新創產業，建置實證場域並推廣擴散，是政府現行推廣的重點政策，身為電信業龍頭，過去中華電信也與國內各大協會與學校攜手合作建置5G實證場域，包含：數位創新基地(digiBlock)、台南沙崙新創園區、林口新創園區、高雄亞灣新創園等，其展現領先業界於全台各指標產業園區與聚落佈建完善5G專網環境，實證5G垂直產業應用，促進國內5G AIoT與新創產業發展，開拓5G AIoT應用商機。