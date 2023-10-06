大陸秋糧穩面積、提單產、增效益，收穫過四成。圖為山東省聊城市茌平區胡屯鎮北田村，村民將玉米裝囤。（新華社）

大陸秋糧穩面積、提單產、增效益，收穫過四成。圖為河北省邢台市廣宗縣劉南蘇村民整理收穫玉米。（新華社）

新華社6日報導，中國農業農村部5日農情調度，大陸全國秋糧已收穫42.2％，河南等前期收穫進度偏慢地區，搶抓晴好天氣加快收穫，目前收穫進度已與去年同期相當。

大陸農業農村部指出，目前中稻收穫過五成，玉米收穫過四成，大豆收穫近四成。同時，西北地方冬小麥播種過兩成、冬油菜播種近五成，長江中下游地區冬油菜播種過兩成，黃淮海、西南地區陸續開始播種。

據瞭解，今年以來農業農村部把大面積單產提升作為糧食生產「頭號工程」，以100個大豆、200個玉米大縣整建制示範帶動，主推密植技術模式，提高關鍵措施到位率，下一步將總結經驗，著眼耕種管收、地種肥藥等全領域全環節，制定實施良田、良種、良法、良機、良制集成組裝的綜合性方案，把糧油作物單產全面均衡地提上來。

中共《人民日報》報導，「我流轉的850畝地中，有500畝被選作省精耕細作示範田。綠色生產方式，讓我今年每畝增產100斤！」安徽省太湖縣徐橋鎮橋東村種植大戶劉小保說。黑龍江省富錦市東北水田現代農機專業合作社理事長劉春指出，插秧科學密植，豐收背後是科技助力，「水稻穗大、籽粒飽滿，抓一把攥在手裡，沉甸甸的。」