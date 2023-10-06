知名行腳主持人廖科溢，去年宣布再婚主播秦綾謙，未料被指控劈腿多位女性，演藝事業跌落谷底，不過卻不影響小倆口感情，還有了彼此愛的結晶，目前身孕8個多月的秦綾謙，卻在昨(5日)發文表示：「大魔王關卡來了」，更強調目前症狀都讓自己「好容易一秒落淚」。

秦綾謙曬出側躺在沙發上的自拍照，雖然氣色相當不錯，卻道出懷孕後期的無奈，她表示從孕期33周開始就超難熬，直言根本就是「大魔王關卡」，症狀包括坐骨神經痛到難以走路、容易抽筋，無論換什麼姿勢都感覺不舒服，身體更是沉重到像被困住，如今連走路散步都變成奢侈，讓她不禁感概：「真的好容易一秒落淚喔」，但不忘強調：「孕媽咪只能勇敢」。

對此，許多網友紛紛打氣：「痛苦是比較出來的，生前的不適跟生後的精神磨練相比，有時候會有想把小孩塞回去的衝動」、「最後一哩路了，忍耐一下喔！用溫熱毯靠著腰會舒緩很多」、「我跟妳的預產期同一天！我懂你的坐骨神經痛⋯墊個抱枕會比較舒服喔」、「心情盡量放鬆，這一兩個月是最辛苦也是最幸福的」。

秦綾謙曾表示當媽媽沒在人生規劃中，尤其在高齡44歲時懷孕，原本還跟醫生評估是否要生下來，但眼見小寶寶展現強大生命力，更加肯定是上天賜予的禮物，讓她決定將孩子生下來，雖然面臨很多身心上的考驗，不過好在老公是個強大又樂觀的神隊友，才減輕自己不少壓力。