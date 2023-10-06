本屆亞運賽前未嘗敗績的兩支棒球隊伍交鋒，中華隊最終以4比1打敗中國大陸，提前拿到金牌戰的門票，這也給了韓國隊一絲希望，只要在6日中午的比賽贏下大陸，就能再和中華隊碰頭爭取金牌。

韓國以B組第2、帶著1敗劣勢進入超級循環賽，5日推出「眼鏡王牌」朴世雄登板先發戰日本，送出6局挨2安，飆9次三振的無失分的優質表現，擔任4棒的盧施煥單場貢獻2分打點，最終由韓職中繼王朴英賢守下勝利，以2比0完封世仇日本。

韓媒《OSEN》也關注著海峽大戰戰況，並表示如果將大陸隊看作是以前所認識的隊伍，可能會吃大虧，「海峽大戰雙方安打數都是6支，大陸投手送出11次四壞保送，儘管遭遇困難，但他們失分並不多。」韓國過去國際賽交手大陸戰績為10戰全勝，有著壓倒性優勢。

韓國隊教頭柳仲逸在戰勝日本後說道，「大陸棒球發展很好，投手能力也不錯，我會好好準備，明天一定會贏。」《OSEN》也點出客場面對以熱情助威聞名的大陸球迷，是年輕南韓選手必須克服的課題，同時也點名本屆賽會表現不佳的姜白虎得適時甦醒。