路透社曾在2日率先報導過，近幾周時間內，美國官員示警中國大陸，預計10月將會更新半導體限制令規定，有關輸入中國大陸半導體設備，以及先進人工智慧AI晶片等事宜。

路透社表示，最新版的禁令中還會增添更多限制，以及把2022年10月7日第一次公布的不足之處給補齊。這個限制令在過去這一年中，不僅惹惱中國大陸，同時也讓中美之間的關係更加緊繃。

美東4日時，隸屬美國總統行政辦公室之一的OMB（美國行政管理與預算局），在官網公布一項名叫，半導體製造項目出口管制以及實體清單修改的法規。其實，這個法規跟即將公布的更新版半導體禁售令，兩者間有極高的密切性。

美國前官員表示，在國務院、國防部、商務部以及能源署達成協議前，OMB通常不會發布相關消息。也就是說，美國箝制中國大陸發展高科技的最新限制規章，各政府機關應該已有共識。

另外，有關先進人工智慧AI晶片限制輸中的相關禁令，美國政府也還沒有對外發布最新規範。路透社指出，拜登政府應該會一次公布這兩項限制令的更新版。不過，美國商務部卻拒絕評論上述消息。