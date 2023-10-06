根據法院文件，美國證券管理委員會（SEC）正就全球首富馬斯克（Elon Musk）以440億美元併購社群媒體推特（Twitter）一事進行調查，並試圖迫使他出面作證。

路透社報導，這項調查牽涉馬斯克2022年併購改名為X的推特是否違反聯邦安全法律，以及是否違背他對這項交易所做的聲明和提交的美國證管會資料，同時調查也加劇馬斯克與美國證管會間的長期失和。

美國證管會指出，今年5月已傳喚馬斯克至他們在舊金山的辦事處作證，馬斯克同意9月15日出面。但當日前兩天，美國證管會表示馬斯克提出「若干虛假反對意見」並告知不會出現，馬斯克也拒絕美國證管會提出10月或11月在德州進行取證的建議。

美國證管會指出，馬斯克反對的理由是美國證管會企圖「騷擾」他，且他的法律顧問需要時間審查9月出版的馬斯克傳記所含的潛在相關資料。

根據這份法院文件，馬斯克已提供美國證管會關於這項調查的資料，並已於去年7月透過視訊會議提供證詞。

馬斯克的委任律師史派洛（Alex Spiro）聲明指出：「在這個誤導的調查中，美國證管會已多次收到馬斯克先生的證詞，應適可而止。」

美國證管會發布新聞稿指出，他們尋求「馬斯克的證詞，以取得美國證管會尚未掌握到的資訊，而這些資訊與獲得正當、合法的調查有關」。

今天的文件是馬斯克和美國證管會間最新一次交手，自馬斯克2018年在推特表達他計劃將特斯拉（Tesla）私有化並獲得資金保障以來，雙方一直不和。此後，馬斯克多次詆毀美國證管會，美國證管會則多年來對馬斯克啟動多項調查。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1121006