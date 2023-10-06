網路節目《木曜4超玩》靠著《一日系列》闖出名號，Youtube頻道多達234萬粉絲，卻在7月爆出員工集體不幹，製作人陳百祥也轉換跑道當網紅，目前由麥卡貝老闆Eric領軍。《木曜4》昨(6日)宣布來了三位新血，分別是這群人董仔、尼克、木星，華麗的陣容讓網友眼睛一亮。

《木曜4》4日在臉書預告本周將播出「一日搬家」企劃：「明天的一日系列來了三位生力軍，絕對不是讓他們來出力的。」照片中，董仔、尼克、木星都穿上橘色的搬家公司制服，與邰智源合作錄節目，5日下午《木曜4》再釋出一段預告，董仔、尼克、木星化身搬家工人，挑戰搬貨、疊車、打包、收納等，木星還開玩笑：「放了三個，肋骨差不多斷掉。」

這群人尼克、木星、董仔客串《木曜4》。（圖／FB@木曜4超玩）

這群人尼克、木星、董仔客串《木曜4》。（圖／FB@木曜4超玩）

消息傳開後，網友七嘴八舌地討論：「可以餒這組合」、「一定很好笑」、「期待這群人的一日系列，不同的笑果，不同的一日」，其中一名網友好奇地問：「這群人停更，是要去木曜！？」，釣出董仔回應：「後呦～～～～是明年再看時間！目前還有！歡迎來看。」

尼克、董仔、木星客串《木曜4》的影片昨晚上架後，10小時內累計5萬3千次點閱，網友評論：「這集好好看哦，搬家工作人員也充滿熱情，這群人效果滿滿」、「尼克真的很重視木曜，運動會或之前拉麵都認真參與，董仔跟木星真的女諧星…肖肖，老人看得出來體力真的不好了」、「這集節奏不錯，脈絡也很清晰，很好看，謝謝！加油～」。

不過，也有網友吐槽：「有人跟我一樣嗎？以前的一日邊看邊笑，現在是平靜的看完，也許還要再習慣吧」、「沒有瞎胡鬧的感覺好不習慣，原本的特色淡化了，就好像紅蘿蔔炒白蘿蔔，沒有調味。這麼中規中矩的節目，就好像查克拉被封印起來的樣子」、「其實還是覺得原團隊比較有fu」。