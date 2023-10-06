亞運橋牌中華隊的台灣女團和混合團體今爭奪金牌，敏盛醫院副院長、外科名醫江坤俊發文替橋牌中華隊加油，表示太太是台灣女子橋牌國手，目前在杭州參加亞運會，引起2.7萬人討論狂讚，不少人驚呼原來夫人這麼厲害，並紛紛留言為其加油打氣。

江坤峻昨在臉書粉專上分享，太太是台灣女子橋牌國手，目前正在大陸杭州的亞洲運動會比賽中，最近聽說在亞運拿金牌會有獎金，所以發文替太太加油一下好了，希望亞運橋牌中華隊混合團體、女子團體雙雙拼進金牌戰。

貼文曝光以後吸引了2.7萬人狂讚，「醫師娘加油，把金牌抱回家」、「原來醫師娘是選手」、「太厲害了，比賽加油」、「哇！這麼厲害，夫人加油喔！」

而亞運橋牌四強賽昨（5日）開打，中華隊表現優異，台灣女團和混合團體今（6日）要爭金牌，其中有一位女選手劉藺秦的身分特殊，直到名醫老公江坤峻在臉書發文替其加油打氣，大家才驚覺原來兩人是夫妻。