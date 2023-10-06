●美股收盤脫離盤中低點，一些分析師認為標普500指數將持穩在200日移動均線（約在4206點）之上。Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，看來我們將試著守在這裡，因為債息已經回落，且舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）的發言可能也有點幫助。

戴利周四在一場活動上表示，由於美國貨幣政策已經「深具限制性」且美國公債殖利率上揚，聯準會可能不再需要升息。

●Madison Investments固定收益部門主管Mike Sanders在談到舊金山聯準銀行總裁戴利的發言時表示，市場設定的中性利率仍然比聯準會所預期的更高。聯準會官員堅持利率升更高、高更久的立場，因此中性利率會落在哪裡仍然存在不確定性。

在談到最新發布的就業數據持，他表示，顯然就業市場和消費者的狀況都很好，請領失業金人數仍然非常非常低。如果到年底請領失業金人數升至約25.5萬，這將是一個相當明顯的跡象，顯示勞動力市場正在放鬆。

美國勞工部公布，上周（截至9月30日）初領失業給付人數增加2000人，經季調後為20.7萬人，少於市場預估的21萬人。

●有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos周四撰文表示，近來債市暴跌已經澆熄美國經濟實現「軟著陸」的希望，但也削弱了聯準會今年再度升息的理由。