半導體乃全球科技業中樞神經，從手機、電腦、汽車到軍事及太空領域，半導體都是不可或缺元件，尤其在近年疫情影響下，數位經濟蓬勃發展，半導體作為數位化的核心材料，更成為各家必爭的戰略資源。美國費城半導體股價指數涵蓋半導體產業鏈上中下游公司，其中包括了Nvidia、AMD、Micron、ASML及 Intel等30家在美國上市的全球半導體龍頭企業，被視為半導體產業景氣風向儀，其指數走向影響臺股甚鉅。

期交所美國費城半導體期貨以新臺幣計價，無匯率風險，契約乘數為每點新臺幣80元，契約規模約新臺幣30萬元，原始保證金約為契約規模的9%，日夜盤皆可交易，有助於交易人掌握美國新興科技類股操作機會，進行風險控管與部位調整，並可搭配期交所臺灣半導體30指數期貨及其他美國股價指數期貨執行策略交易。

疫情後科技領域出現重大變革，包括AI興起、量子運算逐漸整合至生活中、異質整合、氣候危機升高等，先進半導體科技將有助於因應變革帶來的挑戰。AI加上半導體將能輔助人類解決問題，優化效能、推動量子運算，而期交所繼推出臺灣半導體30指數期貨後，再推出美國費城半導體期貨，不僅完整提供國內外半導體期貨商品，更可協助交易人洞察科技變革與趨勢，掌握未來賽局勝負關鍵。