周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.23點或0.28%，為441.31點。該指數在周三收於近六個月新低。
美國長期國債殖利率在周四回落。周五將公布備受期待的美國非農就業資料。
周三公布的美國美國職缺資料，阻止了部分債券的拋售，歐元區債券殖利率也下跌。
此前由於投資人押注於利息不會那麼快走低，歐美的債券殖利率飆升，全球股市在本周遭受重擊。
此外由於需求的不確定性，讓OPEC+維持減產的決定蒙上陰影，油價下跌，進而舒緩了股市壓力。
石油股持平。但是旅遊休閒股上漲1.5%，創近兩個月最佳單日漲幅紀錄，主因為燃油價格的下跌，推高了航空股。
法航/KLM集團升3.8%；英國航空母公司IAG集團也上升2.5%。
珠寶零售商潘朵拉(Pandora)在上調財測之後，大漲12.0%，股價來到一年半新高；稍早該公司表示，對品牌和門市商店的投資正在取得回報。
阿爾斯通(Alstom)暴跌37%，股價來到近18年新低，市值並蒸發30億歐元；稍早該法國火車製造商警告，由於產量增加和部分訂單的延誤，該公司全年自由現金流為負值。
Puma下跌11.5%；此前分析師表示，受到歐元兌美元匯率走強的影響，該運動用品公司第三季獲利可能低於市場預期。
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