美國總統拜登今天對政府增建美墨邊境圍牆計畫作辯護，他表示，對於前總統川普任內簽署的政策指定資金，他無法阻止執行。

非法移民已成為拜登的一大政治難題，在野共和黨人指責他的邊境政策鬆散。

拜登2020年與川普競選總統時承諾，不會再建造邊境圍牆，並在2021年1月上任當天發布宣告，不會再提撥納稅人的錢用於這方面。

如今在執行方面，情況未如拜登前先承諾。國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）在「聯邦公報」（Federal Register）表示：「有迫切需要在美國邊境建造實體屏障，以及在附近建築道路以防止非法入境。」

馬約卡斯表示，「增建實體屏障」所需資金將來自2019年國會通過的專用撥款，當時川普還在總統任內。

拜登在白宮橢圓形辦公室對媒體說：「這筆撥款被指定用於建造邊境圍牆。我試圖讓他們重新撥款，重新分配這筆錢，但他們並沒有這麼做，也不會這麼做。」

白宮表示，外界說拜登築牆態度有轉變的說法，「絕對是錯誤的」。 （譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1121006