「博愛座之亂」風波不斷。一名女網友昨（5日）搭乘公車上班時，因生理期不適坐在博愛座上，怎料一名老翁上車後，站在她的前方拉著吊環，沿路時不時前後搖晃，有意無意地進行肢體接觸，讓原PO極度不適要求保持距離，怎料老翁卻稱自己80歲了站不穩，要求讓位。事發影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言怒轟「性騷擾無誤」，「情緒勒索就算了，還這樣肢體性騷擾，太誇張了…」。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，昨（5日）自己因生理期、痛經加上血崩，搭公車時看到有博愛座，就坐著休息，沒想到一位老翁上車後直接站在她的面前，「隨著自己的節奏（公車沒在走），一直有意無意的進行肢體接觸，公車橫排博愛座較矮，他晃靠近我的時候隱私部位就在我面前，還一直用腿觸碰我的大腿」，讓她感到極度不適。從影片中可以看見，老翁時不時前後搖晃，時而碰到前方坐著的原PO，而她也用雨傘擋住對方，避免兩人碰觸。

原PO表示，「礙於身體狀況（身下正在涓涓熱流），我只能跟這位先生說：不好意思我們可以保持一點距離嗎？沒想到這位先生開口就是李昂式年齡大法『我80歲了，可以讓個位子給我坐嗎？我站不穩』」。

言論一出讓原PO不禁提出質疑，老翁若是想被讓座，為什麼不一開始就不直接明說，而是用如此令人不舒服的方式暗示她，若對方真的很睏站不穩，自己也會起身讓位，「但這樣搖晃磨蹭是什麼意思？是故意讓人覺得噁心不舒服，主動離開嗎？」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言怒轟「性騷告下去！直接開去警局！」、「可以告他，這樣算性騷了，而且當下妳也可以大聲講讓公車上的全部人都聽到，別忍氣吞聲這樣只會讓這種渣更上頭」、「這是性騷擾無誤，很多死老猴都會用這招，我自己也遇過，告下去」、「這種故意靠近要人讓座法，無法認同。不要說年輕一輩對長者不友善，有些長者說出的話和行為讓人很惱怒」、「性騷擾就性騷擾，再多藉口都不能掩飾老不修的事實」、「情緒勒索就算了，還這樣肢體性騷擾，太誇張了…」。