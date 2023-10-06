前最高檢特偵組發言人、律師張進豐與兒子張庭耀遭新竹建商李力建設負責人李鴻章指控藉投資澳洲墨爾本土地詐財2.65億元，檢方將2人依依詐欺、偽造文書罪起訴，台北地方法院6日下午2點40分開庭，據了解張進豐將在法庭上作無罪答辯。

本案是因檢調獲報，張進豐夫婦2018年4月邀請李力建設負責人李鴻章及其張姓親屬餐敘，之後由兒子張庭耀代為赴約，席間張庭耀聲稱他與家人在澳成立「EVERLAND集團」投資當地房產，遊說李、張投資；2018年5月張庭耀出示可行性評估報告，指該筆土地獲利空間不小，李、張便在遊說下與張進豐家族簽約合作。

李、張指控，張進豐家族稱依照澳洲不動產交易慣例，李、張須依一半的投資比例付澳幣600萬元，但李、張匯款後，該筆土地卻在9月3日被墨爾本開發商「Mirvac」買下。

張進豐家族稱，已將第二期投資款匯入信託帳戶，邀李、張等人簽立土地合夥交易契約書後，依約匯款澳幣425萬元至信託帳戶。李、張等人2018年12月前往墨爾本與張庭耀開會，張庭耀指預計在隔年年中第3次增資，但1個多月後，張進豐卻致電給李，指土地要改興建商業辦公室大樓，須快增資才來得及辦理變更設計，李查帳後發現張氏父子都未出資懷疑被騙，向調查局檢舉。