烏克蘭近期不斷攻擊克里米亞半島的俄羅斯軍隊，包括上月底對黑海艦隊總部發動空襲，造成高階艦隊指揮官等數十人死傷後，據CNN、《華爾街日報》等外媒報導，俄羅斯已經撤離大部分黑海艦隊，轉移到塞凡堡（Sevastopol）以外的其他港口。對烏克蘭而言，這是反攻的一大勝利，對普丁來說卻無疑是一大挫敗。

華府智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War, ISW）指出，從10月1日和3日的衛星畫面來看，俄軍已將多數艦艇轉移至俄羅斯南部黑海港口新羅希斯克（Novorossiysk），包括2艘飛彈護衛艦、3艘攻擊潛艦、5艘登陸艦和一些小型飛彈艦。

Moment of missile hit Black Sea Fleet headquarters pic.twitter.com/I2ld5tATvW — War Criminal (@Getes565) September 27, 2023

另外衛星畫面也顯示，至少有1艘船艦轉移到克里米亞東部的費奧多西亞港（Feodosia）。塞凡堡海軍基地內只剩下4艘登陸艦和1艘基洛級攻擊潛艦。

種種跡象顯示，俄羅斯正試著分散船艦以躲避空襲。烏克蘭海軍發言人普萊頓恰克（Dmytro Pletenchuk）表示，俄軍「已經改變戰略，盡可能地分散黑海艦隊」。

The Exodus of Russian ships from Sevastopol



Russian Black Sea Fleet moved most of its ships from Sevastopol to Novorossiysk.



All three operational submarines of Project 06363 (Kilo-class), both frigates of Project 11356 (Admiral Grigorovich-class) & one patrol ship moved to… pic.twitter.com/VwMkkubxJl — Clash Report (@clashreport) October 4, 2023

Bild: Russia's Black Sea Fleet is in dire straits



British intelligence reports that the fleet is still able to perform basic tasks - cruise missile strikes and patrolling local security installations. But recent attacks, such as the strike on the Black Sea Fleet headquarters in… pic.twitter.com/GrgC7flOnv — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2023

不過，俄羅斯戰略與科技分析中心（Russian Center for Analysis of Strategies and Technologies）稱這只是「一般調度」：「黑海艦隊再次進行了從塞凡堡移動到新羅希斯克的演習。」

另根據俄羅斯《消息報》（Izvestiya），喬治亞共和國分離主義地區阿柏克茲亞（Abkhazia）的領導人巴札尼亞（Aslan Bzhania）表示，已經和俄羅斯簽署協議，將在阿柏克茲亞地區的黑海沿岸建立一座「永久海軍基地」，目的是要「提高俄羅斯和阿柏克茲亞的防衛能力水平」。

喬治亞立刻提出抗議，稱此舉「破壞了國家的主權和領土完整性」。