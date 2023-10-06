7~8月統一發票日前開獎，一口氣誕生66位百萬或千萬富翁，除有人僅花2元手續費或花10元買報紙秒成千萬富翁，200萬頭獎的得主也很強運，有人僅在內湖小七花5元買食品、在台南花25元買手搖飲就中獎。至於雲端發票部分，更有多達29人爽中百萬，除有2人在好市多購物，還有3位民眾繳電話費就抱走百萬，《旺得富理財網》一次整理3大獎項的消費明細，搞不好幸運兒就是你。

根據財政部公布的7~8月統一發票中獎清冊顯示，本期一共開出17張千萬發票、20張200萬發票及29張百萬雲端發票專屬大獎，千萬特別獎獎號為「21981893」；獎金200萬元的特獎號碼為「39597522」，頭獎（20萬元）3組分別為「09505831」、「54219897」、「17469638」。

在百萬元雲端發票專屬獎部分，有3位民眾分別以1199元、129元以及688元繳納電話費，分別是在台灣大哥大繳129元電信費、台灣大哥大繳1199元電信費、中華電信繳688元行動月租費，都幸運中獎。

另還有2位幸運兒去好市多購物，同樣抱走雲端發票百萬大獎，1位在好市多高雄大順店消費189元購買食品，另1人則在好市多南崁店消費1463元購買飲品，同樣幸運中獎。

此外，最引人注意的則是千萬發票中，有1人僅花2元手續費在虛擬貨幣平台MaiCoin現代財富科技有限公司消費，就幸運抽中千萬大獎。

本次包括全聯及超商在內的零售通路，一共開出9張千萬發票，其中1位消費者在高雄市美濃區中正路 1段53號、55號的全家超商花10元購買報紙，就成為千萬富翁，同樣令人羨慕。以下依序是本期千萬特別獎與200萬元頭獎的消費明細。

財政部賦稅署提醒，7~8月期中獎統一發票領獎期間為2023年10月6日至2024年1月5日，中獎人務必在期間內兌領，否則恐將和財神爺擦肩而過。