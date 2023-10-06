台中市第六警分局永福派出所，為了預防民眾受騙，大力宣導當前「反賄選、打詐、交通安全」等治安防治作為，特別辦理112年度社區治安座談會，邀請地方士紳、里民共襄盛舉，等政策重點工作，透過與地方人士的溝通聯繫，期勉警民攜手打造安居環境。

永福派出所所長賴進忠(右一)特地在林厝里活動中心與林厝社區發展協會理事長賴壽星共同舉辦社區治安座談會。(戴志揚翻攝)

永福所透過有獎徵答活動，贈送精美小禮，現場氣氛熱絡，民眾反應踴躍，成功獲得熱烈迴響。(戴志揚翻攝)

基於警政社區化及治安人人有責之理念，永福派出所所長賴進忠特地在林厝里活動中心與林厝社區發展協會理事長賴壽星共同舉辦社區治安座談會，並邀請轄內居民一同參與，針對治安、交通、反詐等相關問題，進行犯罪預防之宣導與政策推動。

另因應明(113)年1月13日即將舉行之選舉，加強建立民眾反賄的意識，呼籲民眾拒絕賄選、勇於提供賄選、選舉賭盤、假訊息、境外勢力介入等情資，鼓勵民眾「全民反賄選，檢舉賺獎金」，並透過有獎徵答活動，贈送精美小禮，現場氣氛熱絡，民眾反應踴躍，成功獲得熱烈迴響。這場座談會，不僅增進警民之間互信基礎，更凝聚民眾對治安與交通工作之共識。

永福派出所所長賴進忠表示，警力有限，民力無窮，治安座談會是警方與里民重要的溝通橋樑，針對轄區的治安及交通共同努力改善，希冀藉由警民合作齊力建構治安社區化之目標，共同打造安居環境。